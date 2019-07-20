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20.07.2019 - 14:17| AA

Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren ve ısınma hareketleriyle başlayan günün ilk idmanında, kondisyon ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında gerçekleştirilen koşu yarışı ise renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziantep temsilcisi, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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