Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGazişehir GaziantepsporGazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı
03.09.2019 - 00:31

Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı

Gazişehir Gaziantep Başakşehir'de forma giyen santrfor Muhammet Demir'i kiraladı.

Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'de forma giyen santrfor Muhammet Demir'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Galatasaray, Falcao ile sözleşme imzaladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MKE Ankaragücü, transfer yasağını kaldıramadı

MKE Ankaragücü, transfer yasağını kaldıramadı

Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti

Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti

Keylor Navas, PSG'de

Keylor Navas, PSG'de

Abdurrahim Albayrak: "Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm"

Abdurrahim Albayrak: "Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm"

Sıradaki Haber