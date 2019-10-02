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02.10.2019 - 13:56 | | GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep'in adı resmen değişti

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildi.

Gazişehir Gaziantep'in adı resmen değişti

Kulüpten yapılan açıklamada, 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak spor hayatında varlığını sürdüren kulübün adının Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilmesi kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek olan kulübümüz şu an Süper Lig'de dikkati çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır. Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir."

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