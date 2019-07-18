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18.07.2019 - 07:57

Gazişehir Gaziantep'in Olcay Şahan aşkı

Süper Lig’de orta sahasını deneyimli bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Gazişehir, Trabzonspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Olcay Şahan’la temaslarını sürdürüyor.

Gazişehir Gaziantep'in Olcay Şahan aşkı

 

Süper Lig’de orta sahasını deneyimli bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Gazişehir, Trabzonspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Olcay Şahan’la temaslarını sürdürüyor. Gazişehir Gaziantep transfer komitesi ile yapılan görüşmelere oldukça sıcak yaklaşan Olcay Şahan’ın imzaya son derece yakın olduğu bildirildi.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, para konusunda bazı pürüzlerin kaldığı ifade edildi. Adı birçok Süper Lig ekibiyle geçen Olcay’la teknik direktör Sumudica’nın da birebir görüşeceği gelen bilgiler arasında. (Fanatik)

 

 

 

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