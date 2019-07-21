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21.07.2019 - 18:15| GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep'te transfer: Alin Tosca

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Alin Tosca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gazişehir Gaziantep'te transfer: Alin Tosca

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Alin Tosca ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreninde Rumen savunma oyuncusuyla resmi sözleşme imzalandı.

Son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katıldı.

 

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