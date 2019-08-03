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03.08.2019 - 14:33| DÃœZCE (AA)

GaziÅŸehir Gaziantep'te yeni transferler antrenmana çÄ±ktÄ±

KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n antrenmanÄ±na yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin de katÄ±ldÄ±.Â Â

GaziÅŸehir Gaziantep'te yeni transferler antrenmana çÄ±ktÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden GaziÅŸehir Gaziantep'te yeni transferler Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, takÄ±mla ilk antrenmanlarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Gaziantep ekibi, DÃ¼zce'nin KaynaÅŸlÄ± ilÃ§esindeki FenerbahÃ§e Topuk YaylasÄ± Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ikinci etap kampÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, teknik direktÃ¶r Marius Sumudica yÃ¶netiminde devam etti.

Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takÄ±mla ilk antrenmanlarÄ±na Ã§Ä±karken futbolculara hoÅŸ geldin partisi de dÃ¼zenlendi.

Futbolcular, antrenmana Ä±sÄ±nma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile baÅŸladÄ±. Top kapma organizasyonu sonrasÄ±nda koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan Gaziantep ekibi, antrenmanÄ± Ã§ift kale maÃ§la tamamladÄ±.

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