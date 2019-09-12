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12.09.2019 - 00:14| AA

Gazişehir Gaziantep'te yönetim değişiyor

Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanlığını devralacağını bildirdi.

Gazişehir Gaziantep'te yönetim değişiyor

Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanlığını devralacağını bildirdi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bırakma kararı aldığını ifade etti.

Kentin ileri gelenleriyle yapılan görüşmeler neticesinde kulüp başkanlığının önerildiğini aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu: 

"Bir mani çıkmazsa yarın mevcut yönetimle bir araya geleceğiz ve oluşturacağımız listeyle görevi devralacağız. Daha önceki görevlerde Türkiye'nin marka değerini yükseltmek ve katma değer oluşturabilmek için çaba göstermeye çalışmıştık. Şimdi de Gaziantep gibi Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezinde sporun ve futbolun marka değerini yükseltmeye çalışacağız. İnşallah Gaziantep taraftarlarıyla birlikte Gazişehir markasını çok daha iyi noktalara taşıyacağız."

Gazişehir Gaziantepte yönetim değişiyor

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