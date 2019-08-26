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HaberlerSkorer TvGazişehir Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
26.08.2019 - 10:51

Gazişehir Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İlk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinin nefes kesmesi beklenirken taraftar ise "Gazişehir Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor.

Gazişehir Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 2. haftasında kapanış maçı Gazişehir ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek. Gazişehir kendi evinde ve taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni yenerek ilk 3 puanını almaya çalışacak. İlk maçında Çaykur Rizespor'a yenilen Gençlerbirliği'nin hedefi de deplasmandan 3 puanla ayrılmak. Şimdi taraftar "Gazişehir Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

GAZİŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Gazişehir Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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