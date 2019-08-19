Gazişehir'de tek Türk oyuncu Günay

Kadıköy'de konuk takım Gazişehir'de ilginç bir detay ortaya çıktı. Sadece kaleci Günay, Türk vatandaşı olarak sahadaydı.

Ayrıca ligin tek yabancı antrenörü Sumudica da kenardaydı.

Gazişehir'le ilk maç

Fenerbahçe lig tarihinde Gazişehir Gaziantep'le ilk kez karşılaştı. 1988 yılında kurulan kulüp, daha önce Süper Lig seviyesine hiç çıkmamıştı. Sarı-lacivertliler, kupada da karşılaşmadığı rakibini ilk defa Kadıköy'de ağırladı.