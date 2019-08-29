Geçen sene dönmüyordu!

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Gazişehir Gaziantep’i zorlanmadan geçen sarı-lacivertliler, “Geçen sene olsaydı bu maçı bu kadar rahat kazanamazdık” görüşünde birleştiler. Ayrıca Medipol Başakşehir galibiyeti için de, “Böyle rakiplere karşı geriye düşüldüğünde skoru geriye döndüremiyorduk” tespiti yapıldı. Bu iki detay gelecek adına teknik heyeti bir hayli umutlandırdı.

Fenerbahçe’de geçen sezona göre ciddi bir değişim yaşanıyor. Gazişehir Gaziantep mücadelesini 25 dakikada bitiren ve maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler güçlü rakibi Medipol Başakşehir’i de deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.

Yeni sezon öncesi yapılan transferler, sezon başındaki yüklemeler ve taktik çalışmalar ile Teknik Direktör Ersun Yanal takımı istediği seviyeye yaklaştırdı.

Bu iki maçta oynanan oyun ile teknik heyet geçen sezonu kıyasladığında çarpıcı bir tespit ortaya çıktı.

Gazişehir Gaziantep’i zorlanmadan geçen sarı-lacivertliler, kendi aralarında yaptıkları analizlerde, “Geçen sene olsaydı bu maçı bu kadar rahat kazanamazdık” görüşünde birleştiler. Çünkü geçtiğimiz yıl iç sahada bu söylemi haklı çıkaracak maçlar oynanmıştı. Fenerbahçe neredeyse hiçbir rakibini bu kadar rahat dize getirmemişti.

Puan alamamıştı

Benzer bir tespit Medipol Başakşehir maçıyla ilgili de yapıldı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan mücadelede sarı-lacivertliler geriye düşse de skoru eşitlemiş ve galibiyet için de rakibini baskı altına almıştı. Ancak galibiyet golünü bulmadığı gibi kalesinde gördüğü golle sahadan puansız ayrılmıştı.

Bu sezon ise takımın deplasmanda aynı rakibe karşı geriye düştüğü maçı kazandığı vurgusu yapıldı. Bu iki maçtaki bu iki detay teknik heyeti gelecek için daha da umutlandırdı.

‘Başarının anahtarı birlik olmaktır’

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisi Altay Bahadır, pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçının farklı olacağını söyledi. Bahadır şöyle devam etti: “Lige başlangıcı iyi yaptık. Camianın uzun süredir beklediği bir durumdu bu. Bu hafta Trabzon’la bir maçımız var. Bu karşılaşma da önemli. İyi konsantre olup, taraftarlarımızla birlikte yolumuza devam etme düşüncesindeyiz.”

Taraftara çağrı da yapan sarı-lacivertli file bekçisi, “Taraftarlarımız her şeyin bilincinde. Her zaman hep destek, tam destek. Başarının en büyük anahtarı birlik olmaktır” diye konuştu.