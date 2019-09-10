Gecenin sürprizi Azerbaycan'dan! Hırvatistan ile...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı konuk eden Azerbaycan gecenin sürprizine imza attı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.
EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.
Gecenin sürpriz skoruna Azerbaycan imza attı. Evinde son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı ağırlayan Azerbaycan sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Hırvatistan'ın golünü 11. dakikada penaltıdan Luka Modric kaydederken Azerbaycan'da 72. dakikada sahneye çıkan Temkin Helilzade karşılaşmanın skorunu belirledi. Bu sonuçla zirvede yer alan Hırvatistan puanını 10'a yükseltirken, gruptaki ilk puanını alan Azerbaycan 1 puanla son sırada yer alıyor.
Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
- C Grubu
Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2
Estonya-Hollanda: 0-4
- E Grubu:
Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1
Macaristan-Slovakya: 1-2
- G Grubu:
Slovenya-İsrail: 3-2
Polonya-Avusturya: 0-0
Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2
- I Grubu:
İskoçya-Belçika: 0-4
San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
Rusya-Kazakistan: 1-0