Geçmişi peşini bırakmıyor

CELAL UMUT EREN

2018’de Şampiyonlar Ligi finalinde, Real Madrid karşısında iki hatalı gol yiyip, Liverpool’a kupa kaybettiren ünlü file bekçisi, S.Bratislava karşısında da maziyi hatırlattı. Loris Karius, her yanlışında bu yükü sırtında hissediyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde S.Bratislava deplasmanında 4-2 kaybeden Beşiktaş, başta ilk gol olmak üzere yaptığı hatalarla gündeme gelen Loris Karius konuşuluyor. Alman kaleci, geldiği günden beri sık sık bireysel hatalarıyla gündeme geldi.

Karius’un yaşadığı bu sıkıntıda özel bir durum ortaya çıkıyor. 25 yaşındaki kaleci, Liverpool ile 2018 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e karşı 2 hata yaparak kariyerinin en kötü gününü yaşadı.

İşte bu unutulmaz final, Karius’un peşinden hep kabus gibi geldi. Adeta psikolojik bir baskı olarak ön plana çıkan bu hatalar, tecrübeli file bekçisinin hem hayatını hem de kariyerini etkileyecek boyuta geldi.

2018 finalinden önce Liverpool’da Jurgen Klopp’un vazgeçilmez 1 numarasıyken finalden sonra ‘istenmeyen adam’ olarak ilan edildi. Liverpool’daki yeri sorgulanan ve Alisson Becker’in gelmesiyle ikinci plana atılan Karius, daha sonra geçen sezonun hazırlık döneminde maçlarda kötü bir performans sergileyince kulüpte kalması da istenmedi.



2018 hatırlatıldı

Hazırlık maçlarında da bireysel hatalar yapmasından sonra transfer listesine konan Karius, bir anda Türkiye’nin yolunu tutup, Beşiktaş’a imza attı. Siyah-beyazlı formayı giydiği günden beri yediği her hatalı golde 2018-Real Madrid finali anımsatıldı.

Hatta Liverpool Echo Gazetesi, İngiltere’de psikologlara danışarak özel bir haber yaptı ve ‘Karius’un her hatasında Real Madrid maçına geri döndüğü ve hep o anları yaşadığı’ tespiti öne çıkarıldı.



Yine aynı baskı

Stres ve baskı unsuru olarak Real Madrid finalinin Karius’un üzerinde durduğu kaydedildi. İngiliz ve Alman basını da her maçtan sonra deneyimli kaleciye eski hataları hatırlattı. Sosyal medyada bile hep bu konulara muhatap kalan Beşiktaş’ın 1 numarası, S.Bratislava karşılaşmasında yine aynı baskılara maruz kaldı.