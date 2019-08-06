Geçmişten geleceğe dev işbirliği

ERKAN AYRAÇ

Trabzonspor ile Vestel, 1995-1999 yılları arasında yapılan işbirliğinin ardından yeniden buluştu. 3 yıl için 9 milyon euroluk bir sözleşmeye imza atıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel CEO’su Turan Erdoğan katıldı.



24 yıl sonra yeniden buluşmalarını değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, “Bir kulüp için, bir camia için forması, formasının renkleri kadar, formasının göğsünde taşıdığı isim de çok önemlidir. Bizim kulüp tarihimizde ‘Vestel’ isminin güzel bir hatırası var. 1990’lı yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı ve Türkiye’de de kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzde Vestel markası vardı. Şimdi yine ve daha da yükselerek sadece ulusal değil uluslararası arenada da başarılar kazanacağımız bir dönemin perdesini aralıyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliği, her iki tarafa da şans getirecektir” dedi.



Vestel CEO’su Turan Erdoğan ise, “Vestel, 21 yıldır ihracat lideri bir marka. Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa’da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Bu birliktelikle Vestel ve Trabzonspor olarak uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.