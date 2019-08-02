Gel artık Kolarov

Hasan Ali’nin sakatlığı sonrası sarı-lacivertliler Kolarov transferini bitirmeye çalışıyor. Sol bek ve stoper pozisyonunda oynayan deneyimli futbolcu için Roma’nın bonservis isteği sürüyor. Bizzat Başkan Ali Koç, Kolarov ile görüşüyor. Sırp futbolcunun bonservisini bedelsiz almasını bekliyor. Ancak Hasan Ali’nin sakatlığı sonrası işler değişti. Yedek sol bek olmadığı için sarı - lacivertliler bu transferi bitirmek için vites arttırdı. Futbolcunun bonservis problemini çözmek için menajer Mirsad Türkcan, Roma ile masaya oturdu.

Ancak Roma Teknik Direktörü Fonseca ise Kolarov’un ayrılmasına sıcak bakmıyor. Son oynanan Perugia maçından sonra Portekizli çalıştırıcı “Stoperde hâlâ eksiğim var” diyerek bu bölgeye takviye istediğini ifade etti. Bu nedenle de Kolarov’un takımda kalması gerektiğini belirtti.