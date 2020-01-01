Gel de al!

MİLLİYET SPOR SERVİSİ

Kulüplerin harcama limitlerini revize eden Türkiye Futbol Federasyonu, aslan payını Galatasaray’a verdi ve bütçesini 451 milyona çıkardı. Üç büyükler içinde diğer iki takımın bütçesi artsa da, harcamalarıyla kıyaslandığında ara transfer için para kalmadı. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe için tek koşul, ya oyuncu satmaları ya da sponsor bulmaları... Bu durumda da gelirin ancak yüzde 30’u yeni transferler için kullanılabilecek. Bu da iki büyük kulübün yeni oyuncu alması konusunda büyük engel oluşturacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin limit artırım isteklerini değerlendirdi ve bir takım kriterler ışığında yeni bütçelerini ortaya çıkardı. TFF internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019’da ilan edilen takım harcama limitlerini, ara transfer dönemi başlamadan revize etti.

Açıklanan yeni limitlere göre, en yüksek harcama hakkı yaklaşık 451 milyon lirayla Galatasaray’ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Cim-Bom’da yapılan harcamayla kıyaslandığında çok fark görülmezken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi transfer döneminde sıkıntılı bir süreç bekliyor. Çünkü iki takımın da harcamalardan arta kalan bütçesi, yaklaşık 2 milyon lira... 280 bin euroya karşılık gelen bu rakam, üç büyükler seviyesinde oynayabilecek bir futbolcu almaya yeterli olmayacağı için, iki kulübün de ön koşulu, yeni bir kaynak yaratmak...

Trabzon sorunsuz

Bunun için de iki yol mevcut... Birincisi, eldeki mevcut kadrodan bir ya da daha fazla futbolcu satmak... Bu şekilde hem satılan oyuncuya ödenen maaş harcamadan düşecek hem de bonservis bedeli gelecek.

İkinci yol da sponsor bulunması... Bu durumda da kulübün gelirleri artırılmış olacak.

İki yol da düşünüldüğünde, Kulüp Lisans Talimatı da dikkate alınacak ve gelen paranın ancak yüzde 30’u transferde kullanılabilecek.

Yaklaşık 30 milyon liralık bir revizyona uğrayan Trabzonspor’un bütçesinde ise bir sıkıntı görünmüyor. Bordo-mavililerin de oyuncu göndererek, İngiltere’den Ndiaye’yi kiralayacağı ifade edildi. Futbolcu da Trabzonspor forması ile poz verdi.

Kar eden tek kulüp

Galatasaray’ın da sezon başıyla bugün arasında gelirinin yaklaşık 250 milyon lira arttığı, bunun üçte birinin de bütçeye yansıdığı vurgulandı. Sarı-kırmızılılar, tek kâr eden kulüp olarak göze çarpıyor.

Yapılan bütçe hesaplamaları sonrasında sıkıntı yaşayan ve ara transfer döneminde sorunla karşılaşacak kulüpler şöyle: Fenerbahçe, Beşiktaş, M.Başakşehir, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Kayserispor...

Talimat ne diyor?

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre takım harcama limitine profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri (A Takım Teknik Sorumlusu ve Antrenörleri), menajer ücret giderleri dahil edilmekte... Takım harcama limitine dahil olan bedellerin hesaplanmasında vergiler dahil, KDV hariç olmakta...

“Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez” hükmü, takımların elini kolunu bağlıyor. Futbolcunun transferi gerçekleşmiş olsa bile, tescil edilmediği için mevcut sezonda oynayamıyor.

Fenerbahçe de düzeltme istiyor

Kulüp Lisans Kurulu’nun belirlediği rakamları gerçekçi bulmayan diğer kulüp de Fenerbahçe...

Bu konuda henüz bir karar almayan sarı-lacivertlilerin de rakama itiraz edebileceği öğrenildi. Transfer dönemini boş geçirmek istemeyen Fenerbahçe, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’na girişimde bulunacak.

Fenerbahçe’nin bu sezon en fazla katma değer yaratan ismi olan Vedat Muriç, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin en fazla talep gören oyuncusu durumunda... Kosovalı oyuncu, yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Avrupa’ya giderse, Fenerbahçe’nin transferde önü açılır. Satışı düşünülen diğer isim ise Jailson...