Geleceğe Fener Ol

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, son yıllarda eşine çok az rastlanan bir projeyi hayata geçirmiş durumda... Kulüp, sarı-lacivert renkleri yeni nesillere sevdirmek için birbirinden anlamlı programlar ve organizasyonlar düzenliyor.

Özellikle geçtiğimiz hafta okullara verilen ara tatilde bu yönde değerli adımlar atıldı. Yaklaşık 1 senedir devam eden bu proje kapsamında İstanbul’da çevre ilçelerdeki eğitim müdürlükleriyle irtibata geçilerek, özel bir çalışma yapıldı.

İlkokul ve ortaokul dönemindeki öğrencilerin stat turu, müze gezisi ve Fenerium’da bulunan Düşyeri Çocuk Kulübü’nde keyifli anlar geçirmeleri hedeflendi. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Esra Nazlı Ercan, Kemal Danabaş ve müze müdürü Alp Bacıoğlu’nun öncülüğünde çocuklara Fenerbahçe aşkının aşılanması, kulübün 112 yıllık tarihi ve statta güzel hatıralar edinmeleri sağlanıyor.

Son yıllarda sportif açıdan yaşanan sıkıntıların yanı sıra taraftar sayısının artırılması gerekliliğini bilen Fenerbahçe, bu sayede yeni nesillerin sarı-lacivertle buluşmasını amaçladı. Geçen hafta da bunun en güzel örneği verildi.

Maltepe İlçe Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek ‘Umudum Öğretmenim’ projesi kapsamında takım otobüsüyle Maltepe’den ilkokul öğrencileri stada getirildi, müze gezdirildi, tribünlerde ve çim sahada eğlenceli anlar yaşandı.

1 senedir sürüyor

Ardından ‘Düşyeri Çocuk Kulübü’ içerisinde keyifli oyunlar ve etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşatıldı. Bu şekilde yaklaşık 1 senedir; Tuzla, Ataşehir, Pendik, Kadıköy, Bahçelievler gibi çeşitli ilçelerden öğrenciler sürekli olarak kulübe ziyaretler yaptı.

Unutulmaz bir gün

Kulüp, öğrencilerin ilk olarak Fenerbahçe’nin takım otobüsüyle özel olarak stada ulaşımını sağlanıyor. Ardından stat içerisinde Fenerium, müze, saha içi ve tribünlerde ‘Fenerbahçe Efsanesi’ turu yapılıyor. Daha sonra ‘Düşyeri Çocuk Kulübü’ misafirlerine kapılarını açıyor ve özel aktivitelerle zaman geçiriliyor.

Çocuklara özel fırsat

Fenerbahçe Spor Kulübü bir başka özel çalışmayı daha yürütüyor. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ile yapılan işbirliği sayesinde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Bunlardan en önemlisi, 6-12 yaş arası çocukların futbolcular ve basketbolcularla tanışması oluyor.

Özellikle basketbolda, Fenerbahçe BEKO’nun ligde yaptığı Beşiktaş ve Darüşşafaka karşılaşmalarından önce çocuklar, Ülker Salonu’na gelerek Zeljko Obradovic ve takımla tanıştı. 10 Kasım’da da, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün anma töreninde de yer alan çocuklar, özel tişörtleriyle dikkat çekti.

Futbol takımı antrenmanlarında da özellikle dernekler vasıtasıyla çalışmalar yapıldı. Son olarak Karadeniz Ereğli Derneği, çocuk taraftarları milli takım arasında futbol takımıyla bir araya getirildi.

Hayaller gerçekleşiyor

Kulüp içerisinde önem verilen bir diğer konu da çocukların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik oluyor. Geçtiğimiz ay içerisinde bu doğrultuda önemli örnekler göze çarptı. Süper Lig’de 11. haftada oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına, down sendromlu taraftar Metin Akkaya davet edildi.

En büyük hayalini gerçekleştiren Metin Akkaya, Simla Türker Bayazıt ve Kemal Danabaş’ın ev sahipliğinde ailesiyle beraber unutulmaz bir gün geçirdi, 90 dakikayı izledi. Aynı şekilde doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve ameliyat olduktan sonra kısmen görmeye başlayan 11 yaşındaki Talha Koktaş’ın da en büyük hayali hayata geçirildi. Talha Koktaş, ailesiyle beraber stat turu yaptı, başkan Ali Koç’un imzalı forma hediyesini aldı.

Kız futbol okulu başladı

Kulüp, başkan Ali Koç’un da desteği doğrultusunda yeni ve anlamlı bir projeyle öne çıktı. HeForShe projesiyle cinsiyet eşitliğine vurgu yapılması amaçlandı ve başkan Ali Koç’un da hassasiyetiyle, planlar hayata geçirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu da kız futbol okulu ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde antrenörler eşliğinde kız öğrenciler, takım halinde bir araya geldi ve çalışmalar başladı.

Büyük jest

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği öncülüğünde özel bir organizasyon gerçekleşti. Lösemi tedavisi gören minik taraftarlar geçtiğimiz günlerde keyifli bir kahvaltı organizasyonuna katıldı. Ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de desteğiyle unutulmaz bir stat turu yapıldı. Minikler, tedavi süreçlerinde hem moral buldu hem de unutamayacakları bir anı yaşadı.

Öğretmenlerden destek

Sarı-lacivertli kulüpte çocuklara yönelik anlamlı çalışmalara öğretmenler de destek veriyor. Son olarak benzer şekilde okullara verilen ara tatilde, Kadıköy İlçe Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı öğretmenler stat turuna katıldı ve Fenerbahçe’nin konuğu oldu.