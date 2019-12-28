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28.12.2019 - 16:17 | | MERSİN (AA)

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 104-72 yendi.

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Murat Arıkanlı

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 7, Gökşen Fitik 2, Bentley 18, İlayda Güner 14, Marginean 4, Manso 15, Meltem Avcı 10, Feride Şevval Akalan 2, Ayfer Dalkılıç

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 21, Bahar Çağlar 15, Anderson 32, Snytsina 19, Elif Emirtekin 12, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 3, Yağmur Yıldız, Elif Bayram, Nisa Yalçın 2, Middleton

1. Periyot: 6-21, Devre: 27-44, 3. Periyot: 43-77, 5 Faulle Çıkan: 27.00 Tuck (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)

 

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