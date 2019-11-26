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26.11.2019 - 08:00 |

Gelibolu’da Koru anısına koştular

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Şevki Koru Koşusu’na ev sahipliği yaptı.

Gelibolu’da Koru anısına koştular

ONUR DİNÇER

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Şevki Koru Koşusu’na ev sahipliği yaptı. Gelibolu Belediyesi tarafından eski milli maratoncunun anısına düzenlenen etkinliğe 4 kulvar ve 8 etapta 500 sporcu katıldı.

5 bin metrede; erkeklerde Alper Demir, kadınlarda ise Rahime Tekin birinciliği elde etti. 10 bin metrede 1’inci Mestan Turhan, 2’nci Murat Emektar ve 3’üncü Yunus Emre Akkuş, kadınlarda Duygu Turgut Soyan 1., Sabriye Güzelyurt 2. ve Tuğçe Karakaya 3.’lüğü elde etti.

İstanbul Balkan Şampiyonası maraton birincisi Haydar Doğan, Atina Maratonu birincisi Veli Ballı gibi isimlerin yer aldığı yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Yüksel Erdin, Şevki Koru’nun oğlu Cihan Koru gibi isimler takdim etti. 

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