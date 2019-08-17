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17.08.2019 - 22:29| AA

Genç Milliler, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı!

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yendi ve FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.

Genç Milliler, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı!

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu. 

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı. 

Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.

 Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.

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