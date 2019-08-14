Genç sol bek Alberk'in talipleri artıyor

Başkent ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere teklif sunduğu öğrenildi. Teklifi değerlendiren yönetim, lig başlamadan önce Gençlerbirliği ile bir kez daha masaya oturacak.

Menemenspor'un Alberk için en az 1 milyon TL fiyat biçtiği belirtildi. İzmir ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alberk Koç, Manisaspor altyapısından yetişip 2015-2016'da Menemen'e geldi. Özellikle geçen sezon, 2'nci Lig'de 27 maça çıkan Alberk, 2 bin 272 dakika sahada kalarak elde edilen şampiyonlukta pay sahibi oldu.

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