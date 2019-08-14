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14.08.2019 - 11:53| İZMİR, (DHA)

Genç sol bek Alberk'in talipleri artıyor

TFF 1'inci Lig'de, tarihinde oynayacağı ilk maçında pazar günü Giresunspor deplasmanında ter dökecek Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'in ardından Gençlerbirliği de talip oldu.

Genç sol bek Alberk'in talipleri artıyor

Başkent ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere teklif sunduğu öğrenildi. Teklifi değerlendiren yönetim, lig başlamadan önce Gençlerbirliği ile bir kez daha masaya oturacak.

Menemenspor'un Alberk için en az 1 milyon TL fiyat biçtiği belirtildi. İzmir ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alberk Koç, Manisaspor altyapısından yetişip 2015-2016'da Menemen'e geldi. Özellikle geçen sezon, 2'nci Lig'de 27 maça çıkan Alberk, 2 bin 272 dakika sahada kalarak elde edilen şampiyonlukta pay sahibi oldu.

 

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