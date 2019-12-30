Genç ve hızlı

NEVZAT DİNDAR



Galatasaray’ı ara transfer döneminde radikal bir değişim bekliyor. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma yakışmayan ağır ve yaşlı isimleri bir kenara atacak, Linnes ile birlikte Saracchi, Sekidika, Onyekuru gibi yetenekleri takıma katacak.

Ligin ilk yarısının bitiminin ardından Galatasaray’da büyük operasyon başlıyor. Sarı-kırmızılılarda devre arası bir anlamda gençlik aşısı yapılacak. Yaşlı takım gençleştirilecek ve hızlı bir Galatasaray ortaya çıkacak. Alınan sonuçlar ve oynanan futbol açısından takımından fazla memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim’in, “Unutmayacağımızı söyleyerek yollarımızı ayıracağımız arkadaşlar olacak” dediği isimler ve operasyonun detayları şöyle:



1.) MARİANO’NUN YERİNE LİNNES: 2.5 sene önce Sevilla’dan gelen ve önemli işlere imza atan Mariano, her ne kadar son maçında yıldızlaşsa da önümüzdeki günlerde Cim-Bom’a veda edecek. 33 yaşındaki Mariano’nun yerine ikinci yarı 28 yaşındaki Linnes formayı giyecek.



2.) NAGATOMO’NUN YERİNE SARACCHİ: Sağ bek gibi sol bek de değişecek. Eski performansından uzak kalan 33 yaşındaki Nagatomo’nun yerine, Leipzig’de şans bulamayan Marcelo Saracchi transfer edilecek. Uruguaylı futbolcu 21 yaşında.



3.) KANATLARA ONYEKURU VE SEKİDİKA: Yeni formasyonda Monaco’dan kiralanacak Onyekuru solda, Eskişehir’den transfer edilecek Jesse Sekidika ile Feghouli, form durumuna göre sağda değerlendirilecek. Onyekuru 22, Sekidika ise 23 yaşında...



4.) 6 NUMARA TRANSFERİ: Nzonzi ve Seri’de hayal kırıklığı yaşayan Fatih Terim, tempolu oynayan bir 6 numara transferi istiyor. Bunun için de çalışmalar başladı.



5.) STOPERE TAKVİYE: Luyindama’nın sakatlığı ve sözleşmesinin askıya alınmasıyla beraber genç ve dinamik bir orta saha oyuncusu kadroya dahil edilecek.