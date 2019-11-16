Gençler için dev yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batman ve Hakkari’ye 56 milyon liralık yatırım yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman Valisi Hulusi Şahin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile yapılan görüşmeler sonrasında, iki ile gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, futbol ve basketbol sahalarının inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve iki ilin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber edeceğiz, ediyoruz da. Yaptığımız her yatırım, her planlama gençlerimiz için. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz” ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda ülke genelinde tesisleşme anlamında bir devrime imza attıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde son 18 yıldır hem gençliğimiz, hem de sporla ilgili devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirdik. Hepsi güçlü Türkiye, güçlü yarınlarımız, gençlerimiz ve bütün vatandaşlarımız için” diye konuştu.