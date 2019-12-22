Gençler nerede?

Galatasaray, 21 kişiyle sahaya çıkma şansı varken, teknik direktör Fatih Terim tercihini 17’den yana kullandı. Andone, Luyindama, Şener, Seri ve Lemina gibi yıldızlarını sakatlıkları nedeniyle İzmir’e götürmeyen Terim, Emre Mor’u da grip olup, idmana çıkmadığı için kafileye almamıştı.

Göztepe karşısında yer alan 11’de Selçuk İnan ile Ömer dışında 9 yabancı kullanan sarı-kırmızılıların teknik patronu, yedeklerin tamamını Türk oyunculardan oluşturdu. Galatasaray’ın ilk 11’inde 34 yaşında 1 (Selçuk İnan), 33 yaşında 6 (Falcao, Donk, Muslera, Mariano, Nagatomo, Babel) oyuncunun bulunması dikkat çekti. Cim-Bom sahaya 31.6 yaş ortalamasıyla çıktı.





Kulübedeki en genç isim ise Emin Bayram oldu. 16 yaşındaki futbolcu, ağabeyleriyle birlikte şans bekledi. Ancak Fatih Terim, 21 kişilik kadroyu gençlerle doldurmak yerine eksik bırakmayı tercih etti. A takımla birlikte çalışan Atalay Babacan, Erencan Yardımcı ve Yunus Akgün gibi gençler, dün U19 Ligi’nde attığı gollerle Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.



Galatasaray’ın rakibi Göztepe de yüksek yaş ortalamasıyla dikkat çekti. İzmir ekibinin de ortalaması 31.3 olduğu görüldü.