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22.09.2019 - 16:27 |

Gençlerbirliği-Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4'te 4 yapan lider Alanyaspor, Gençlerbirliği ile Başkent'te karşı karşıya geliyor.

Gençlerbirliği-Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen ve kayıpsız yoluna devam eden lider Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük...

Gençlerbirliği-Alanyaspor: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İlk 11'ler:

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Diallo, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse

 

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