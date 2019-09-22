Gençlerbirliği-Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen ve kayıpsız yoluna devam eden lider Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük...

Gençlerbirliği-Alanyaspor: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İlk 11'ler:

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Diallo, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse