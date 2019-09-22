22.09.2019 - 16:27 |
Gençlerbirliği-Alanyaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4'te 4 yapan lider Alanyaspor, Gençlerbirliği ile Başkent'te karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen ve kayıpsız yoluna devam eden lider Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük...
Gençlerbirliği-Alanyaspor: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İlk 11'ler:
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Diallo, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse