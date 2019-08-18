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18.08.2019 - 13:34| ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği ara vermedi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2. hafta oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği ara vermedi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk hafta mücadelesinde dün Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor'a karşı forma giyen oyuncular, koşuyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşunun ardından idmana koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, son bölümde yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşması, 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

 

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