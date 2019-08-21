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21.08.2019 - 13:47| ANKARA (AA)

Gençlerbirliği, Baiano'yu renklerine bağladı

Başkent temsilcisi, Portekiz’in Maritimo ekibinden Fabricio Baiano'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Gençlerbirliği, Baiano'yu renklerine bağladı

 

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.

Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi.

 

 

 

 

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