Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Stancu sıkıntısı...

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından yükselişe geçen Gençlerbirliği, ligde 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu süreçteki tek yenilgisini Fenerbahçe deplasmanında yaşayan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Rumen golcü Stancu cezalı

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz'un da bu maçta görev yapması beklenmiyor.

91. randevu

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son maçlarda 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da Gençlerbirliği 2-1 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 15 lig maçından 8'inde puan kaybetti.

Söz konusu dönemdeki karşılaşmalarda Beşiktaş 7, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği, deplasmanda bir kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 45 lig maçının 30'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 80 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.