Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Skorer - Süper Lig'de en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 6 puan önünde lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, 16. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Maçı 90+6. dakikada Yatabare'nin attığı rövaşata golüyle 2-2 berabere bitiren Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin bu mağlubiyetle beraber 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk Sivasspor 24. dakikada Arouna Kone ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 0-1

İkinci yarıda ise Gençlerbirliği fırtınası esti. Ev sahibi ekip beraberliği getiren golü 56. dakikada Stancu'nun ayağından buldu: 1-1

Sadece 4 dakika sonra bu kez galibiyet golü geldi. Gençlerbirliği uzun süren VAR kontrolünün ardından Ayite'nin golüyle öne geçti: 2-1

90.+6. dakikada ise sahneye Yatabare çıktı. Sivassporlu futbolcu attığı rövaşata golüyle takımına beraberliği getirdi: 2-2

Sivasspor önümüzdeki hafta dün Galatasaray'ı mağlup eden Göztepe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

İŞTE İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Fabricio, Bjarsmyr, Toure, İbrahim, Yasin, Sessegnon, Sefa, Seuntjens, Candeias, Stancu

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Kone, Yatabare.

NOT: Sivasspor'da ısınmada sakatlanan Fernando'nun yerine Arouna Kone ilk 11'de maça başladı.

Maçtan önemli anlar

24. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Yatabare, yerden ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Kone, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

33. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayının sağından yaptığı etkili vuruşta kaleci Ertaç Özbir, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

43. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz'a indirdi. Sefa'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'da, ısınma sırasında ayağında ağrı hisseden Fernando Andrade'nin yerine Arouna Kone ilk 11'de maça başladı.

Gençlerbirliği'nde ise Giovanni Sio, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90 7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma 2-2 bitti.