Gençlerbirliği - Denizlispor (CANLI)
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkarıp düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'nin karşısına çıkıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayan maçta Halis Özkahya görev alıyor.
Gençlerbirliği - Denizlispor: 0-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOL: 34' Olcay
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Zargo Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio, Stancu
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Eduardo
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Gençlerbirliği, Berat Ayberk ile gole yaklaştı. Ayite'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen genç futbolcunun kafa vuruşunda, Bergdich'e de çarpan top direkten döndü.
9. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Stancu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
22. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Stackhowiak, iyi uzanarak topu kornere çeldi.
34. dakikada Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1
41. dakikada Sessegnon, Olcay Şahan'ın müdahalesi sonrası ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.