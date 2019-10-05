Gençlerbirliği - Galatasaray: 0-0

Süper Lig'in 7. haftasından Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ahmet Oğuz 86. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray 10 puanla 7. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 3 puanla Kayserispor ile son sırayı paylaştı

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Fabricio (Dk. 11 Berat Ayberk Özdemir), Rahmetulleh Berişbek (Dk. 78 Stancu), Candeias, Sessegnon, Ayite (Dk. 87 Sefa Yılmaz), Sio

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk İnan (Dk. 66 Adem Büyük), Feghouli (Dk. 52 Jimmy Durmaz), Belhanda, Babel, Andone (Dk. 85 Emre Mor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 9 Donk, Dk. 29 Mariano, Dk. 81 Jimmy Durmaz, Dk. 90 1 Belhanda (Galatasaray), Dk. 51 Flavio, Dk. 56 Polomat, Dk. 71 Sio, Dk. 81 Toure, Dk. 90 6 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Candeias, rakibinden kurtulduktan sonra yerden sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Babel, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak gol çizgisinden Flavio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

19. dakikada Sessegnon getirdiği topu sağ kanattan atağa katılan Rahmetullah Berişbek'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Feghouli'nin vuruşunda seken topu ceza alanına girerken önünde bulan Babel'in vuruşunda, Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

42. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son olarak topla buluşan Ayite'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

56. dakikada Sio'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ayite, rakibinden kurtulduktan sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.

62. dakikada ceza yayı üzerindeki Candeias'ın şutunda, top takım arkadaşına çarparak dışarı çıktı.

73. dakikada Sio, orta sahada önünde bulduğu topu öne çıkan kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak Muslera topu kornere çeldi.

85. dakikada Polomat'ın sol taraftan altı pas içine gönderdiği topa Sio iyi vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesindeki yerini aldı.

Üç maçlık cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkentte takımın başında görev yaptı. Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almış, sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inmişti.

Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayan tecrübeli teknik adam, Eryaman Stadı'nda yedek kulübesindeki yerini aldı. Terim, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıkamamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, ligde son olarak 30 Ağustos'ta İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta görev yapmıştı. Sarı-kımızılı takımda Terim'in yanı sıra cezası biten yardımcı yardımcı antrenör Ümit Davala da yedek kulübesine döndü.

Derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik

Galatasaray, golsüz eşitlikle biten Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Derbiye ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmedi.

Terim, bu üç futbolcunun yerine Ankara'da Florin Andone, Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya sürdü. Donk, hafta içi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de şans bulmuştu.

Galatasaray'ın, Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'ini Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Andone oluşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Kaplan, tek değişikliğe gitti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, ilk 11'de Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Floyd Ayite ve Giovanni Sio'yu tercih etti.

Başkent ekibinde Sadio Diallo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan, lige istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekibin taraftarları, diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdi.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Galatasaraylı futbolsever de takımlarını destekledi. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de protokol tribününden takip etti.