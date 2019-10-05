Gençlerbirliği - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasından Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı. Aslan, 3 puanla dönüp ligde 2. sıraya yerleşmenin hesabını yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY: 0-0

*İlk yarı sona erdi

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Ömer, Jimmy, Taylan, Emre Mor

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesindeki yerini aldı.

Üç maçlık cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkentte takımın başında görev yaptı. Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almış, sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inmişti.

Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayan tecrübeli teknik adam, Eryaman Stadı'nda yedek kulübesindeki yerini aldı. Terim, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıkamamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, ligde son olarak 30 Ağustos'ta İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta görev yapmıştı. Sarı-kımızılı takımda Terim'in yanı sıra cezası biten yardımcı yardımcı antrenör Ümit Davala da yedek kulübesine döndü.

Derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik

Galatasaray, golsüz eşitlikle biten Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Derbiye ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmedi.

Terim, bu üç futbolcunun yerine Ankara'da Florin Andone, Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya sürdü. Donk, hafta içi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de şans bulmuştu.

Galatasaray'ın, Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'ini Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Andone oluşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Kaplan, tek değişikliğe gitti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, ilk 11'de Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Floyd Ayite ve Giovanni Sio'yu tercih etti.

Başkent ekibinde Sadio Diallo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan, lige istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekibin taraftarları, diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdi.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Galatasaraylı futbolsever de takımlarını destekledi. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de protokol tribününden takip etti.