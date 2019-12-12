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12.12.2019 - 14:40 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği-Göztepe maçı saat 17.00'ye çekildi

TFF, Gençlerbirliği-Göztepe maçının başlama saatini 17.00'ye çekti.

Gençlerbirliği-Göztepe maçı saat 17.00'ye çekildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Göztepe ile cumartesi günü Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman 90 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı. Başkent ekibinin antrenmanı çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılarda tedavisine devam edilen Ahmet Oğuz idmana katılmazken Erdem Özgenç ile Floyd Ayite, doktor eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği-Göztepe maçının başlama saatini 17.30'dan, 17.00'ye çekti.

Gençlerbirliği-Göztepe maçı saat 17.00ye çekildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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