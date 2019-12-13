Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
13.12.2019 - 19:51 |

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig 15. haftasında yarın Göztepe ile Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı. İdman, taktik çalışma ile son buldu.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ahmet Oğuz, Erdem Özgenç ve Floyd Ayite katılmadı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Sıradaki Haber