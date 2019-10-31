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31.10.2019 - 22:47 | | DHA

Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı!

Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı!

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır. Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliğinin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti: Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlunun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

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