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09.11.2019 - 14:21 |

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor(CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor(CANLI)

Süper Lig'de 11. hafta maçları devam ediyor... Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. 

Saat 15.00'da başlayan mücadelenin hakemi ise Ali Şansalan.

GENÇLERBİRLİĞİ-KAYSERİSPOR: 1-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL! 14' Sio(Gençlerbirliği)

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'İ

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Halil İbrahim, Erdem, Toure, Flavio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio, Nadir Çiftçi, Stancu

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Abdennour, Yasir, Şamil, Mensah, Hasan Hüseyin, Dja Djedje, Pedro Henrique, Umut, Adebayor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Giovanni Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a çarpan top ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.

35. dakikada Bernard Mensah’ın kullandığı kornerde Abdennour’un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Canlı bahis heyecanı misli.com'da devam ediyor

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor(CANLI)

 

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