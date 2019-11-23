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23.11.2019 - 13:30 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı.

Antrenmanın sonunda Stephane Sessegnon, Nadir Çiftçi ve Rahmetullah Berişbek'in kaleye geçmesiyle eğlenceli anlar yaşandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 16.30'da başlayacak.

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