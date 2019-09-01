Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: 1-2

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3'ncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kırmızı-siyahlılar rakibine 2-1 mağlup oldu ve ligin 3'üncü haftasında da puanla tanışamadı.

3'üncü dakikada Aziz Behich'in pasıyla topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Diallo meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

7'nci dakikada Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. İrfan Can'ın ortasında Crivelli'nin kafayı vurdu, top kaleci Diallo'da kaldı.

13'üncü dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Çaiçara'nın şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa Crivelli sahip olmaya çalışırken Halil İbrahim'in müdahlesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltısı noktasını gösterse de VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyip, kararı iptal etti.

27'nci dakikada orta sahadan topu alan Sessegnon ceza sahasına girerken Candeıas'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Candeias'ın şutunda top auta gitti.

29'uncu dakikada Berat'ın orta sahadan pasıyla Stancu sağ taraftan ceza sahasına girdi. Çektiği şutta top kalecinin kapattığı göşeden ağlara gitti. Ancak VAR'a giden Cüneyt Çakır ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

36'ncı dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sessegnon'un pasıyla topla buluşan Sio, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti, top kalecinin sağından direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50'nci dakikada Stancu'nun pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Halil'in şutu kaleciyi geçerek arka direkten auta gitti.

81'inci dakikada ceza sahası içinde Zargo'nun eline çarpan topta Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izlyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

83'üncü dakikada penaltıyı kullanan Demba Ba topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

90'ıncı dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can topu içeri çevirdi Aleksic'in üstünden atladığı top Visca'nın önünde kaldı. Bosnalı oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu.

90+3'üncü dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sessengnon'un şutunda iyi yer tutan kaleci Mert mutlak golü önledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

TARAFTARLAR CAVCAV'I İSTİFAYA DAVET ETTİ

Gençlerbirliği'nin sahasında Medipol Başakşehir'e kaybetmesinin ardından tribündeki taraftarlar başkan Murat Cavcav ve teknik direktör Mustafa Kaplan aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar iki ismi istifaya davet ederken, diğer bir grup taraftarlarda istifa tezahüratlarına tepkide bulununca tribünde kavga çıktı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo (xxx) - Erdem (x), Flavio (xx), Fabricio (xx), (Dk 48 Yasin x), Halil (x), Sio (xxx), Sessegnon (xxx), Zargo Toure (xx), Berat (xx), (Dk. 65 Soner x), Candeias (xx),Stancu (xxx) (Dk. 86 Rahmetullah x) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx), Caiçara (xx) Mehmet Topal (xxx), Ponck (xx) Behich (xx), Azubuike (xx) (Dk. 74 Gökhan x), İrfan (xxx), Visca (xx), Robinho (xx) Arda (x), (Dk. 46 Aleksic x), Crıvelli(xx) (Dk. 46 Demba Ba x)

GOLLER: Dk. 36 Sio, (Gençlerbirliği) Dk. 83 Demba Ba, Dk. 90 Edin Visca (Medipol Başakşehir) SARI KARTLAR: Crıvelli, Arda, (Medipol Başakşehir), Halil İbrahim, Zargo, Berat, Fabricio, Soner (Gençlerbirliği)