Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı! Resmi açıklama...

Süper Lig'de bir ayrılık daha... Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

ırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Mustafa Kaplan

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."