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29.10.2019 - 13:15 |

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı! Resmi açıklama...

Başkent kulübü, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Süper Lig'de bir ayrılık daha... Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden duyurdu. 

ırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Mustafa Kaplan

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplanla yollarını ayırdı Resmi açıklama...

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplanla yollarını ayırdı Resmi açıklama...

 

 

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