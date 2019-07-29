GenÃ§lerbirliÄŸi - SumqayÄ±t: 1-1

29.07.2019 - 20:48| AA
GençlerbirliÄŸi - SumqayÄ±t: 1-1
GenÃ§lerbirliÄŸi, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Azerbaycan temsilcisi SumqayÄ±t ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â
SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan GenÃ§lerbirliÄŸi, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Azerbaycan temsilcisi SumqayÄ±t ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â
BaÅŸkent ekibinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re GenÃ§lerbirliÄŸi, Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcaham ilÃ§esindeki ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda SumqayÄ±t ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. GenÃ§lerbirliÄŸi, KÄ±zÄ±lcahamam Ä°lÃ§e GenÃ§lik StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± yeni transferi Zargo Toure'nin 37. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±. Azerbaycan takÄ±mÄ± SumqayÄ±t, 46. dakikada Amil Yunanov'un golÃ¼yle skora denge getirdi. KarÅŸÄ±laÅŸma, Toure ve Yunanov'un karÅŸÄ±lÄ±klÄ± golleriyle 1-1 bitti.
GenÃ§lerbirliÄŸi, KÄ±zÄ±lcahamam'da oynadÄ±ÄŸÄ± ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Akhisarspor'u 3-2 maÄŸlup etmiÅŸti.