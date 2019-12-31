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31.12.2019 - 18:40 | | İSTANBUL (AA)

Gençlerbirliği, Van Beijnen'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Barcelona B takımından Hollandalı sağ bek Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Van Beijnen'i kadrosuna kattı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'da Barcelona'nın B takımında forma giyen 20 yaşındaki Van Beijnen'in bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği belirtildi.

Daha önce Hollanda’da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giyen oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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