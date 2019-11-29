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29.11.2019 - 20:47 |

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR: 0-1

*İlk yarı son erdi

GOL: 45' Bifouma (Yeni Malatya)

Önemli pozisyonlar
21' Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Bifouma'nın şutunda top direğe çarptı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Ramos, Halil İbrahim, Baiano, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Ahmed, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (CANLI)

    Muhabir Saati - Serdar Sarıdağ
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