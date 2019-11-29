29.11.2019 - 20:47 |
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı.
GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR: 0-1
*İlk yarı son erdi
GOL: 45' Bifouma (Yeni Malatya)
Önemli pozisyonlar
21' Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Bifouma'nın şutunda top direğe çarptı.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Ramos, Halil İbrahim, Baiano, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Ahmed, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic