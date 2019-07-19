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HaberlerGençlerbirliÄŸiGençlerbirliÄŸi'nde Diallo'nun ön kolunda kÄ±rÄ±k tespit edildi
19.07.2019 - 16:00| ANKARA (AA)

GençlerbirliÄŸi'nde Diallo'nun ön kolunda kÄ±rÄ±k tespit edildi

SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda sakatlandÄ±. Gineli oyuncu ligdeki ilk 3 maÃ§ta takÄ±mdaki yerini alamayacak. Â

GençlerbirliÄŸi'nde Diallo'nun ön kolunda kÄ±rÄ±k tespit edildi

SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda sakatlandÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Hatayspor ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda sakatlÄ±k geÃ§irerek 20. dakikada oyundan Ã§Ä±kmak zorunda kalan Sadio Diallo'nun yapÄ±lan kontroller sonucunda saÄŸ Ã¶n kolunda kÄ±rÄ±k tespit edildiÄŸi belirtildi.

Diallo'nun ligde oynanacak ilk Ã¼Ã§ maÃ§ta takÄ±mdaki yerini almasÄ± beklenmiyor.

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