19.07.2019 - 16:00| ANKARA (AA)
GençlerbirliÄŸi'nde Diallo'nun ön kolunda kÄ±rÄ±k tespit edildi
SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda sakatlandÄ±. Gineli oyuncu ligdeki ilk 3 maÃ§ta takÄ±mdaki yerini alamayacak. Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda sakatlandÄ±.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Hatayspor ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda sakatlÄ±k geÃ§irerek 20. dakikada oyundan Ã§Ä±kmak zorunda kalan Sadio Diallo'nun yapÄ±lan kontroller sonucunda saÄŸ Ã¶n kolunda kÄ±rÄ±k tespit edildiÄŸi belirtildi.
Diallo'nun ligde oynanacak ilk Ã¼Ã§ maÃ§ta takÄ±mdaki yerini almasÄ± beklenmiyor.
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