Gençlerbirliği'nde tek eksik

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçen başkent ekibi, ilk kez 3 puanla tanışmıştı.

Bu müsabakada alınan sonucun moraliyle Yukatel Denizlispor karşısına çıkacak kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı bulunan Fabricio Baiano forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.