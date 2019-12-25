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GenÃ§lerbirliÄŸi futbolcularÄ± Halil Ä°brahim Pehlivan, Floyd Ayite ve Mats Seuntjens, Ankara AtatÃ¼rk Anadolu Lisesinde dÃ¼zenlenen sÃ¶yleÅŸiye katÄ±ldÄ±.

BaÅŸkent kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¶ÄŸrencilerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi sÃ¶yleÅŸide kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± futbolcular, yÃ¶neltilen sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Mats Seuntjens, SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olacaklarÄ± maÃ§la ilgili soruya, "Hem BeÅŸiktaÅŸ hem de biz galibiyet iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Deplasmandan gÃ¼zel bir sonuÃ§la dÃ¶nmek iÃ§in yine elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Ä°nanÄ±yorum ki taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± mutlu eden bir sonuÃ§ alacaÄŸÄ±z." cevabÄ±nÄ± verdi.

KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± oyuncu Ayite ise GenÃ§lerbirliÄŸi ile Avrupa kupalarÄ±nda oynamayÄ± Ã§ok istediÄŸini dile getirdi.

Organizasyonda ayrÄ±ca, okul turnuvasÄ±nÄ±n kazananÄ± 12-E sÄ±nÄ±fÄ±na ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± Halil Ä°brahim Pehlivan takdim etti.

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