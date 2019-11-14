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14.11.2019 - 20:29 |

GençlerbirliÄŸi'ne Ahmet OÄŸuz'dan kötü haber!

GenÃ§lerbirliÄŸi'nde forma giyen Ahmet OÄŸuz, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 3 hafta takÄ±mla antrenmanlara Ã§Ä±kamayacak.Â

GençlerbirliÄŸi'ne Ahmet OÄŸuz'dan kötü haber!

SÃ¼per Lig ekibi GenÃ§lerbirliÄŸi'nde forma giyen Ahmet OÄŸuz, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 3 hafta takÄ±mla antrenmanlara Ã§Ä±kamayacak.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸkent temsilcisinin geÃ§en hafta sonu Ä°stikbal Mobilya Kayserispor ile oynadÄ±ÄŸÄ± lig maÃ§Ä±nda sakatlanan 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.Â 

Sol diz iÃ§ yan baÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k ve Ã¶dem tespit edilen Ahmet OÄŸuz, yaklaÅŸÄ±k 3 hafta sÃ¼reyle GenÃ§lerbirliÄŸi antrenmanlarÄ±na katÄ±lamayacak.Â 

GenÃ§lerbirliÄŸi ile Ä°ttifak Holding Konyaspor arasÄ±nda oynanan 10. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sol alt baldÄ±r kaslarÄ±ndan sakatlanan Floyd Ayite'nin tedavisi ise fizyoterapist eÅŸliÄŸinde takÄ±mdan ayrÄ± olarak devam ediyor. Togolu milli futbolcunun, gelecek hafta baÅŸÄ±ndan itibaren takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

GenÃ§lerbirliÄŸi gÃ¼nÃ¼ Ã§ift antrenmanla tamamladÄ±Â 

SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda 24 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak GenÃ§lerbirliÄŸi, Ã§ift antrenman yaptÄ±.Â 

Sabah bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sahada fonksiyonel kuvvet antrenmanÄ±yla geÃ§iren baÅŸkent ekibi, akÅŸam basÄ±na aÃ§Ä±k olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda ise Ä±sÄ±nma koÅŸusu ve hareketlerinin ardÄ±ndan pas koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Futbolcular, gÃ¼nÃ¼ geniÅŸ alanda oynanan dÃ¶rt kaleli maÃ§ ile tamamladÄ±.Â 

Antrenmana, milli takÄ±mlarda yer alan Berat Ayberk Ã–zdemir, Rahmetullah BeriÅŸbek, Abdullah Åžahindere, Stephane Sessegnon, Abdoualye Diallo ve Sadio Diallo katÄ±lmadÄ±.

    Konyaspor'da BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
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