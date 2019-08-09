09.08.2019 - 17:45| ANKARA,(DHA)
GençlerbirliÄŸi'ne BrezilyalÄ± stoper
SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi, Portekiz takÄ±mlarÄ±ndan Feirense formasÄ± giyen stoper Flavio da Silva Ramos satÄ±n alma opsiyonlu 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â
KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼bÃ¼n resmi internet sitesinden transferle ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle
"Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden takÄ±mÄ±mÄ±z Flavio da Silva Ramos ile 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±. Portekiz'in Feirense takÄ±mÄ±nda forma giyen savunma oyuncusunu kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, satÄ±n alma opsiyonuyla kiralayarak kadromuza kattÄ±. 1994 yÄ±lÄ±nda Brezilya'da doÄŸan futbolcu kariyerine Nautico'da baÅŸladÄ±. Daha sonra yine Ã¼lkesinde Paysandu formasÄ± giyen stoper, son olarak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladÄ±."
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