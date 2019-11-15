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15.11.2019 - 11:01 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği'nin "Kırmızı Kara Mağaza"sı yarın açılacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı "Kırmızı Kara Mağaza"sı hizmete girecek.

Gençlerbirliği'nin "Kırmızı Kara Mağaza"sı yarın açılacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki mağazanın açılışı, yarın saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Mağazanın açılışına kulüp başkanı Murat Cavcav ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular katılacak. Açılış, taraftarlara açık olacak.

Ayrıca mağazanın açılışı için hazırlanan reklam filminde başkent ekibinin oyuncuları Daniel Candeias ve Fabricio Baiano, aileleriyle yer aldı. Daniel Candeias'ın oğlu Afonso ve Fabricio'nun oğlu Bento çekimlerin yıldızı olurken, Daniel'in eşi Liliana ile Fabricio'nun eşi Natalia da çekimlere katıldı.

 

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