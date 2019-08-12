Gençlere geçer not

SERDAR SARIDAĞ

Kartal’ın önceki akşam Yunan ekibi Panathinaikos’la 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında forma şansı bulan genç yetenekler sınıfı geçti. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yöneticilerin karşılaşmada ilk 11’de görev yapan ve olumlu puan toplayan gençlerin performansından çok memnun kaldıkları öğrenildi.

Erdem Seçgin ve Muhayer Oktay hem attıkları şık goller hem de pozitif futbollarıyla alkış topladı. Ersin Destanoğlu yaptığı güzel kurtarışlarla güven verirken, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz da buldukları fırsatı iyi kullanarak göze girmeyi başardı. Abdullah Avcı’nın ilk 11’de forma verdiği Orkan Çınar da şık pasları ve çalışkanlığıyla forma için ciddi bir aday olduğunu kanıtladı.



