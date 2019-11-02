Gençlere yer yok

Beşiktaş yenilgisinin ardından düzenlenen basın toplantısında gelecek maçlarda genç oyuncuları oynatacağının sinyalini veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “17-18 yaşındaki oyuncuları görebilirsiniz” demişti. Ancak Terim Çaykur Rizespor maçında kadroya genç oyunculardan kimseyi almadı.

Çaykur Rizespor karşısında yer alan takımın yaş ortalaması 28.7 oldu. Takımdaki en yaşlı isimler, 33 yaşındaki Muslera, Nagatomo ve sonradan oyuna giren Mariano oldu. Onları 32 yaşındaki Babel ve Adem Büyük izledi.



Galatasaray’da dün sahada bulunan oyuncuların yaşları şöyle:

Muslera (33), Şener (29), Luyindama (25), Ahmet (25), Nagatomo (33), Lemina (26), Seri (28), Ömer (28), Emre Mor (22), Andone (26), Babel (32), Mariano (33), Adem Büyük (32), Jimmy Durmaz (30).

‘Savaşırsak sonuç alırız’

Cim-Bom’un dünkü maçtaki en genç ismi Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında savaşarak kazandıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, “Umarım bu sonuçla beraber rüzgarı arkamıza alacak, önümüzdeki maçlarda da bugünkü (dünkü) gibi savaşacağız. İyi mücadele ettik” diye konuştu.

Real Madrid ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Emre, “Real Madrid deplasmanında da mücadele etmemiz lazım. Onlar bugünkü (dünkü) rakibimizden çok farklı bir takım. Ama futbolda her şey olabilir. Çaykur Rize maçındaki gibi oynayıp savaşırsak Real Madrid’e karşı da iyi bir sonuç alacağımızdan şüphem yok” diye konuştu.