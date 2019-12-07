Gençlerin performansı yönetimi sevindirdi

Beşiktaş’ın üzerindeki mali yük nedeniyle, zor günler geçiren yönetim, Ziraat Türkiye Kupası’nda elde edilen Anagold 24 Erzincanspor galibiyetine en çok genç oyuncuların formu nedeniyle sevindi. Transferde istediği gibi rahat hareket edemeyen ve alt yapıda bir devrim hazırlığı içerisine giren idareciler, kadrodaki genç oyuncuların sayısının artması için çabalayacak.

Önceki günkü maçta Erdoğan’ın gol atması Erdem, Muhayer ve Utku gibi gençlerin de iyi oynaması nedeniyle gelecek adına umutlu olan yönetim, alt yapıyı eski günlerine döndürmek için kollarını sıvadı. Altyapıya bakan yöneticilerden Fırat Fidan ve Bilgihan Sümer, hiç vakit kaybetmeden bu konuya eğilirken, alt yapı olarak Dünya’da saygın yeri olan kulüplerin modellerini de masaya yatıracaklar.

Erdoğan, Kerem, Erdem ve Kartal gibi isimlere bu sene yavaş yavaş şans verilmesi nedeniyle umutlu olan Beşiktaş Yönetimi, Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy’u da, yeni yapılanmanın içerisine dahil edecek.